В десяти южных городах России одновременно прошли репетиции парада Победы

Первые вечерние репетиции военных парадов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, состоялись одновременно в десяти южных городах России, в том числе в четырех городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штаба и объединений Южного военного округа (ЮВО) - Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе.

В тренировках парадных расчетов приняли участие более 14 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч военнослужащих ЮВО. За пешими колоннами следовала военная техника, всего более 500 единиц современных и исторических образцов вооружений.

Подготовка военных парадов в ЮВО проводится в плановом порядке с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности, которые направлены на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.