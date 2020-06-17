Около 130 самолетов и вертолетов ЮВО пролетят во время Парада Победы

На юге России начались тренировки воздушной части Парадов Победы. В полетах задействованы около 130 самолетов и вертолетов, которые пролетят над десятью городами России 24 июня, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Владикавказе во время Парада Победы зрители увидят самолеты военно-транспортной авиации ЮВО - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота - Ту-142МК, Бе-12, Ил-38Н и армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

В пресс-службе рассказали, что на тренировке экипажи боевых самолетов и вертолетов отработают элементы групповой слетанности в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты авиации будут выполнены на укороченных дистанциях , скорость полета машин составит от 100 до 180 километров в час, интервал между лопастями вертолетов - 50 метров. Самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250 - 300 метров со скоростью около 600 километров в час, военно-транспортной - на высоте 300 метров со скоростью 500-600 километров в час.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

Ил-38 (по кодификации НАТО: May) - советский противолодочный самолет средней дальности, разработанный в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.