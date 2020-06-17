Огонь на плаву: мотострелки «с боем» форсировали водоем в Приамурье

На полигоне Трехречье в Амурской области прошли учения, на которых мотострелки преодолели водную преграду и с боем и захватили выгодный рубеж на противоположном берегу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Перед началом атаки разведчики скрытно переправились на противоположную сторону водоема и обезвредили засады условного противника. После условного сигнала в воду пошли боевые машины пехоты, бронетранспортеры и танки. Выявленные «вражеские» огневые точки поражались из основных орудий на плаву.

Танки, пройдя по дну, вели огонь с надводного положения. Одновременно по объектам «противника» стреляла реактивная и ствольная артиллерия. Огонь орудий и обстановка боя контролировалась и корректировалась при помощи современных комплексов БЛА «Орлан-10».

После захвата и удержания плацдарма военные инженеры за несколько минут навели паромную переправу, с помощью которой был организован непрерывный поток переправы колесной и тяжелой техники для развития успеха над противником.

Всего в мероприятиях участвовало около тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники, среди которой недавно поступившие модернизированные танки Т-80БВ, плавающие БМП-2, БТР-80, транспортеры ПТС и другая боевая и специальная техника.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

БТР-80 - бронетранспортер. Предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Был создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортера БТР-70 с учетом выявленных в афганской войне недостатков последнего и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году и до сих пор производится.

Последние модификации БТР-80, оснащенные усиленным вооружением, многими специалистами классифицируются как колесные боевые машины пехоты. Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемета КПВТ (боекомплект - 500 патронов) и 7,62-мм ПКТ (боекомплект - 2 000 патронов).