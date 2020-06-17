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«Грачи» пролетели: штурмовая авиация провела тренировки воздушных парадов на юге России

Андрей Аркадьев
11:09 17.06.2020
В тренировках участвовало около 30 штурмовиков Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3.
«Грачи» пролетели: штурмовая авиация провела тренировки воздушных парадов на юге России
© Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации провели на юге России тренировки Парадов Победы, которые состоятся 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего в тренировках участвует около 30 самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. Полеты проходят на высоте от 200 до 600 метров над землей. Во время парада в воздушном строю также будут задействованы истребители Су-27 и Су-30, вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Всего на территории ЮВО 24 июня пройдет десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

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