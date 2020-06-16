Выездные бригады военных врачей обследовали сотни жителей Дагестана на COVID-19

Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России приступили к тестированию населения на COVID-19 в труднодоступных районах Дагестана с использованием новейших мобильных лабораторий.

«Мы приступили к диагностике коронавирусной инфекции у жителей удаленных селений. Забор проб осуществляется в местных амбулаториях и медицинских пунктах, после чего в термоконтейнерах доставляются в лабораторию в нашем полевом госпитале. По результатам диагностики будет приниматься решение о госпитализации жителей этих районов», - рассказал начальник лабораторно-диагностического отделения мобильного госпиталя ЗВО Рамиль Аюпов.

Используемая система диагностики является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут.

Всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны России выполнено шесть выездных консультаций, принято более 800 граждан и отобрано свыше 800 биопроб для проведения ПЦР диагностики.

Мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в Бергамо в рамках программы оказания помощи Италии.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Дагестане развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.