Строители Минобороны завершат возведение госпиталя в Воронеже к концу июня

Строительство нового медицинского центра Минобороны для лечения больных коронавирусом в Воронеже будет завершено до конца июня 2020 года. Госпиталь рассчитан на прием и лечение 200 инфицированных.

Одновременно с ходом строительства осуществляется поставка и монтаж необходимой мебели, функциональных медицинских кроватей, лабораторных приборов, увлажнителей кислорода, медицинских консолей. На сегодняшний день уже произведена поставка 1600 единиц медицинского оборудования.

Также новый медцентр будет оснащен компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Госпиталь в Воронеже строится по поручению президента России Владимира Путина. Рабочие используют типовой проект Минобороны, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.