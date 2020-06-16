Отбор кандидатов в Военную академию РВСН впервые проходит дистанционно

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проходит конкурсный отбор кандидатов для комплектования первого курса адъюнктами из числа офицеров.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, впервые вступительные экзамены будут проходить дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи.

Для кандидатов из числа постоянного состава академии, а также из других воинских частей и организаций, дислоцированных в Московском гарнизоне, вступительные испытания будут проведены в специальной аудитории.

К освоению программ адъюнктуры допускаются офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией специалист или магистр, опыт практической работы на офицерских должностях не менее двух лет, положительно зарекомендовавшие себя по службе и проявившие способности к педагогической или научной деятельности.

При подготовке к проведению мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, в период проведения конкурсного отбора будет проведена оценка состояния здоровья кандидатов военно-врачебными комиссиями по месту прохождения ими военной службы в воинских частях.