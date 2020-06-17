Парады во всей красе: на сайте Минобороны РФ открыт раздел, посвященный торжествам 24 июня

На официальном сайте Минобороны России открыт уникальный мультимедийный раздел о военных парадах, проводимых в городах России в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Посетителям интернет-портала оборонного ведомства в доступной форме представлена подробная информация о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн по Красной площади Москвы, порядке пролета авиации, численности личного состава и военной техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России.

Кроме того, в разделе размещена подробная схема построения пеших расчетов-участников парада на Красной площади. Отдельно представлен порядок прохождения механизированной колонны. В проекте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части военного парада.

Интернет-пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также местах и времени проведения праздничных салютов, которые прогремят 24 июня по всей стране. В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчетов, которые пройдут в Алабинском гарнизоне и на Красной площади Москвы.

Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-СМ», танки Т-90М и «Армата», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.



В параде примут участие представители 13 иностранных делегаций. Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военнослужащий, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.