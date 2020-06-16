Боевая авиация в небе: в Калининграде прошла репетиция Парада Победы

В Калининграде прошла первая репетиция воздушной части военного Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В день проведения парада 24 июня в небе над городом пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».