Стратегическое сближение: летчики ЦВО отработали дозаправку в воздухе в Челябинской области

Экипажи оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали дозаправку в воздухе, совершив более 150 подходов к танкеру Ил-78. Полеты проходили в Челябинской области на аэродроме Шагол.

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР совершили более 50 вылетов, выполнив при этом более 150 контактов с конус-датчиком воздушного танкера Ил-78.

Подходы летчики выполняли поочередно, а также в составе пары, сближаясь с топливозаправщиком на дистанцию 10-15 метров на скорости 550-600 километров в час. Кроме того, в течение четырех летных смен экипажи выполнили около 60 подходов к танкеру в ночное время с использованием бортовых осветительных приборов.

Всего в полетах было задействовано шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34, два самолета-разведчика Су-24МР челябинского авиаполка и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31БМ канского истребительного авиационного полка.







