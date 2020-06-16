Снять часовых и освободить заложников: спецназ провел «спецоперацию» под Тамбовом
В учениях было задействовано более 500 военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО.
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Военнослужащие подразделений специального назначения провели учения по военно-тактической медицине в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В ходе проведения недельных занятий группы специального назначения прошли программу специальной подготовки по военно-тактической медицине в условиях проведения спецоперации.
Бойцы спецназа обнаружили лагерь противника, определить сложность эвакуации пострадавшего, провели «снайперский залп» для снятия часовых «противника» и организовали эвакуацию из плена раненных и захваченных военнослужащих.
Всего в ходе учений было привлечено свыше 500 военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО и более 20 единиц специальной техники.