Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском
У пострадавших молодых людей «травмы конечностей», рассказали в ЦВО.
© Фото: Минобороны России
Четверо военнослужащих получили ранения после взрыва артиллерийского снаряда на одном из полигонов в Новосибирской области.
ЧП произошло 15 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Причина взрыва - грубое нарушение техники безопасности.
Пострадавших госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни военных вне опасности, добавили в пресс-службе.
Проводится совместная проверка комиссии Центрального военного округа и правоохранительных органов.