Сотни парашютистов в небе над Ульяновском: десантники захватили объекты «противника» в ходе совместных учений ВДВ и ВТА

В ходе проводимых совместных летно-тактических учений ВДВ и ВТА прошло десантирование более 400 военнослужащих Ульяновской Гвардейской 31-ой Десантно-штурмовой Бригады, которые после приземления приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Десантники захватили объекты условного неприятеля и отбили захваченный «врагом» рубеж.

Совершив перелет на большие расстояния самолетами Ил-76 и Ан-2 военно-транспортной авиации с аэродрома Ульяновск-Восточный, военнослужащие десантировались на площадки приземления в Ульяновской области. Десантирование личного состава выполнялось на парашютных системах Д-10 и Арбалет с высоты 400 и 600 метров.

Самолеты военно-транспортной авиации, задействованные в учениях, после десантирования, совершив противозенитный маневр, убыли на аэродромы временного базирования. Всего к учениям было привлечено 20 самолетов Военно-транспортной авиации.

В дальнейшем, в соответствии с замыслом учений, десантники совершили захват объектов условного противника.