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Отряды войск РХБЗ ВВО продезинфицировали самую крупную стройку в России

Иван Линдеманн
09:08 15.06.2020
Расчеты провели обработку Амурского газоперерабатывающего завода, расположенного вблизи города Свободный в Амурской области.
© Видео: Пресс-служба ВВО © Фото: Пресс-служба ВВО

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил обработку объектов самой крупной стройки в России - Амурского газоперерабатывающего завода,  расположенного вблизи города Свободный в Амурской области.

«В течение девяти дней проведена сплошная обработка вахтовых городков с общежитиями и местами массового пребывания рабочих, всех дорог и производственных помещений. Всего обеззаражена площадь размером около одного миллиона квадратных метров», - заявил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Кроме того, отряды продезинфицировали города Шимановск, Свободный и Белогорск.

«Решение об обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона», - сказал Гордеев.

После выполнения работ состоялось торжественное построение. На нем руководство завода поблагодарило военнослужащих за проделанную работу: им вручили грамоты и подарки.

Затем отряд в составе 60 военнослужащих и около 30 единиц техники совершил марш протяженностью более 100 километров в пункт постоянной дислокации и приступил к обслуживанию техники.

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