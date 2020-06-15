От пушки «Норов» до артустановки «Нона-СВК»: в Парке Победы организована экспозиция ЦНИИ «Буревестник»

В Москве в Парке Победы установили военную технику для постоянно действующей экспозиции. Выставка будет посвящена 50-летию АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) и 100-летию отечественного танкопрома.

«В этом году мы отмечаем три значимых юбилея – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 100-летие отечественного танкостроения и 50-летие нашего предприятия», - рассказал заместитель генерального директора по безопасности АО «ЦНИИ «Буревестник» Василий Суханов.

В парке перед установкой техники был выполнен большой объем работ по устройству монолитных железобетонных площадок под каждый образец. На подготовленные площадки установили 100-мм самоходную противотанковую пушку 2С15 «Норов», которая находилась в ЦНИИ «Буревестник» с 1984 года. Специалистами института была проделана большая работа по реконструкции и ремонту пушки: проведены сварочные и жестяные работы, зачистка и покраска корпуса, также были восстановлены недостающие части.

Также на подготовленные площадки были установлены образец 120-миллиметрового миномета 2Б11, созданного конструкторами института, и образец 120-миллиметровой самоходной артустановки 2С23 «Нона-СВК», у истоков создания которой стоял ЦНИИ «Буревестник».