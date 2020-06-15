Уникальная экспедиция: судно ТОФ «Маршал Геловани» вернулось во Владивосток

Во Владивосток после трехмесячной экспедиции в Антарктиду вернулось гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Была организована торжественная церемония встречи. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

«В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна», - говорится в сообщении.

Судно за три месяца экспедиции прошло более 22 тысяч морских миль, экипаж выполнил 19 тысяч линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе Папуа-Новой Гвинеи.

Экспедиция при поддержке Русского географического общества была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. «Маршал Геловани» стало первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса Земли в море Дюрвиля.

Впервые за 30 лет «Маршал Геловани» во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота «Адмирал Владимирский» провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса. Также впервые за 30 лет судно ТОФ зашло в Австралию.