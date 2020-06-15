Бой в горах: мотострелки и танкисты уничтожили «противника» на учениях в Таджикистане

Мотострелковые и танковые подразделения 201-й военной базы Российской Федерации уничтожили превосходящие силы условного противника на учениях в горах Таджикистана.

Основные события развернулись на полигоне Ляур, где военнослужащие отработали задачи ведения обороны, наступления и перехода в контратаку во взаимодействии с армейской авиацией.

В ходе учебного боя, экипажи бронетранспортеров БТР-82А при поддержке танков нанесли массированный удар по позициям условного противника. Перегруппировавшись, мотострелки уничтожили отходящих «радикалов» из пулеметов и гранатометов.

После завершения учений, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, специалисты войск РХБЗ продезинфицировали всю боевую технику. Обработке подверглись рабочие места командиров боевых машин, механиков-водителей, наводчиков, а также рычаги управления, приборы наблюдения и прицеливания.