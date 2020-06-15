Участник обороны Москвы оценил готовность войск ЗВО к Параду Победы

Военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии пригласили на тренировку предстоящего военного парада на Красной площади 95-летнего участника Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Иванова, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.



Парадный расчет Кантемировской танковой дивизии продемонстрировал фронтовику торжественный марш в составе знаменной группы, сводного подразделения военнослужащих в современной и исторической военной форме, а также марш боевой техники: бронетранспортеров БТР-82А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также боевых машин «Рысь».



Ветеран войны отметил высокую готовность военнослужащих Западного военного округа к параду, похвалил строевую слаженность и мастерство водителей боевых машин.

«Я побывал на многих парадах и сравнивая их, особенно вспоминаю самый первый. Тогда, после прохождения по Красной площади, мы ехали словно по живому коридору, потому что вся Москва вышла встречать нас - участников войны и Парада Победы», - вспомнил Алексей Иванов.

Командир Кантемировской дивизии полковник Владимир Завадский от имени всего личного состава офицеров, сержантов и солдат дивизии поздравил ветерана с 75-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов ушел добровольцем на фронт в 16 лет, принимал участие в битве за Москву, победу встретил на границе Советского Союза.