Артиллеристы ЦВО провели первую тренировку перед праздничным салютом в Самаре

Артиллеристы 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели первую тренировку в рамках подготовки к салюту 24 июня в Самаре, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне, где артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Во время салюта в Самаре артиллеристы произведут 30 залпов и выпустят в небо более 400 фейерверочных изделий. Для этого будет задействовано четыре 122-мм гаубицы Д-30, а также две салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».

В рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Все военнослужащие находятся под пристальным наблюдением военных медиков.