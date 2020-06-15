Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите

Военные медики Восточного военного округа (ВВО) обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы. Прибывшую из столицы врачебную бригаду возглавила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Гости осмотрели палаточный многопрофильный полевой госпиталь и пообщались с персоналом и пациентами.

«Мы сегодня приехали познакомится с коллегами из военного полевого госпиталя, которые в достаточно большем объеме взяли на себя медицинскую помощь населению края. У нас сложилось очень приятное впечатление от общения с коллегами, они абсолютно понимают сложившиеся на сегодня подходы и направления к лечебному процессу. Коллеги высокообразованные специалисты, прекрасно владеющие ситуацией», - рассказала по итогам встречи Марьяна Лысенко.

Медицинский персонал госпиталя продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Обмен опытом с московскими медиками поможет военным специалистам найти наиболее рациональные пути решения проблем с COVID-19.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Сергея Шойгу, полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.