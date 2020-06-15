Юнармейцы сняли репортаж об освящении Главного храма Вооруженных сил РФ

В парке «Патриот» состоялась церемония освящения главного храма Вооруженных Сил России. Собор Воскресения Христова освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Юные корреспонденты движения «Юнармия» подготовили репортаж об этом историческом событии.

Четыре из пяти престолов верхнего храма были освящены в честь небесных покровителей видов и родов войск Вооруженных сил: покровителя Сухопутных войск святого благоверного князю Александра Невского, покровителя Военно-космических сил и Воздушно-десантных войск пророка Илии, покровителя Военно-морского флота апостола Андрея Первозванного и покровительницы Ракетных войск стратегического назначения великомученицы Варвары. Нижний храм собора был освящен в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Центральный же престол освятили в честь главного христианского праздника: Воскресения Христова.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал первое освящение храма в ознаменование годовщины Победы в Великой Отечественной войне знаменательным событием для страны и Вооруженных сил. Министр выразил уверенность, что все те, кто будет приходить в Храм, будут вспоминать о прошлых подвигах российских воинов и готовиться к будущим.

Диаметр основания центрального купола составляет 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области. В этих местах в ноябре 1941 года шли бои за Москву. Это своеобразный рубеж, дальше которого на данном участке фронта немецкие войска продвинуться не смогли.

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций.