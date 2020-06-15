Армия, полиция, МЧС и Росгвардия: как прошла полная тренировка пеших расчетов перед Парадом Победы в Алабино

В понедельник, 15 июня, в подмосковном Алабино состоялась полная тренировка пеших расчетов, которые примут участие в Параде Победы 24 июня. Знаменная группа комендантского полка пронесла российский триколор и знамя Победы, а кабриолеты Aurus объехали весь парадный строй.

Вскоре вместе с действующими военнослужащими, курсантами, суворовцами, нахимовцами по брусчатке пройдут и служащие МВД, МЧС и Росгвардии. Сотрудники этих ведомств также приняли участие в репетиции.

А в тренировке воздушного парада приняли участие 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС РФ. В составе парадного строя авиации были задействованы самолеты 5-го поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31 различной модификации, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и другие летательные аппараты.

В этом году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса. Стоит отметить, что именно 24 июня 1945 году в Москве прошел первый парад по случаю победы над гитлеровской Германией.