Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков B-52H над Балтикой

Пятнадцатого июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями.

На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Самолеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учения стран Североатлантического альянса «Балтопс-2020».