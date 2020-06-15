На форуме «Армия-2020» обсудят проведение научных исследований на базе технополиса «Эра»

Круглый стол, посвященный организации научных исследований на базе лабораторного кластера Военного инновационного технополиса «ЭРА», состоится на полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в августе текущего года.

В рамках дискуссии участники деловой встречи рассмотрят механизм привлечения операторов научных рот к совместному с предприятиями промышленности выполнению инициативных проектов на базе технополиса «ЭРА», а также ознакомятся с опытом зарубежных коллег.

Как отметили организаторы мероприятия, сейчас к научной работе в технополисе привлечены 23 предприятия оборонно-промышленного комплекса России и 200 операторов научных рот. За год службы оператор во главе с опытным наставником и научным руководителем вовлечен в процесс создания новых образцов вооружения и военной техники, предполагающий весь цикл мероприятий: от исследования до внедрения его результатов в повседневную, либо учебно-боевую деятельность войск.

По итогам обсуждения специалисты определят порядок привлечения операторов научных рот к инициативным работам, а также обсудят детали совместных исследований органов военного управления и предприятий промышленности, спланированных на период с 2021 по 2022 годы.

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России – в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.