Балтийский флот на фоне учений НАТО проводит тренировки подразделений РЭБ

В Калининградской области специалисты войск радиоэлектронной борьбы проводят тренировку по подавлению связи противника и борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота. Тренировка проводится на фоне проходящих на Балтике учений НАТО Baltops.

Расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

«Также специалисты РЭБ армейского корпуса проведут комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов», - добавили в пресс-службе.

Ранее расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота отработали навыки нанесения ударов ракетами. До этого российская авиация провела учение по уничтожению условных морских целей в Балтийском море на фоне крупных маневров Североатлантического альянса.

Учения НАТО Baltops 2020 проходят с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря. В них принимают участие Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Ранее командующий Балтфлотом заявил о возросшей активности разведки НАТО у границ РФ. По его словам, в 2019 году страны НАТО провели три масштабных учения - Baltops 2019, Baltic Protector 2019 и Northern Coasts 2019 в акватории Балтийского моря, а также крупные военные маневры на территории Польши, Литвы и Эстонии. Всего у границ России в течение года прошло около 300 военных учений различного уровня.