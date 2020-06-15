Танки в резиновых «башмаках» проедут по Ставрополю 24 июня

Танки Т-72Б3 пройдут на Параде Победы в Ставрополе в специальных защитных резиновых накладках на гусеницах. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В Ставрополе 24 июня на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые проедут четыре танка Т-72Б3 с резиновыми "башмаками", исключающими соприкосновение металлических звеньев с дорожным покрытием», - говорится в сообщении.

В параде примет участие почти 1,7 тысячи человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также Воздушно-десантных войск и других силовых структур региона. По центральной площади Ставрополя впервые в Параде Победы пройдет парадный расчет из 50 женщин-военнослужащих.

В механизированную колонну в этом году также включены реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

На месте репетиций парада регулярно проводится дезинфекция, чтобы не допустить распространения коронавируса. Участников регулярно осматривают медики, всем им выдают медицинские перчатки, защитные маски и антисептические средства.

Генеральная репетиция парада в Ставрополе состоится 20 июня. Перед этим пройдет еще две тренировки.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.