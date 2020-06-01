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«Показатели улучшились намного»: дагестанские врачи поблагодарили военных медиков за помощь

Ян Брацкий
05:25 01.06.2020
В республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью в 200 коек. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Дагестанские врачи и чиновники поблагодарили военных медиков за оказываемую ими помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции среди населения республики.

Главврачи районных больниц Ботлиха и Буйнакска отметили, что с открытием полевого госпиталя, существенно снизилась нагрузка на персонал больниц, что дало возможность местным врачам немного отдохнуть.

«Хочется поблагодарить министерство обороны, министерство здравоохранения, без их помощи мы бы не справились. Показатели у нас улучшились намного, и смертность уменьшилась от этой болезни. Хочу еще раз поблагодарить Минобороны за такую помощь» - заявил главный врач Буйнакской ЦГБ Магомада Магомедов.

Исполняющий обязанности главы Ботлиховского района Руслан Гамзатов добавил, что благодаря зональному охвату, качественную и своевременную медицинскую помощь получили жители многих соседних районов.

«С учетом того, что здесь труднодоступные территории, не везде дороги хорошие, не везде идеальные условия, тяжелобольных мы не можем несколько часов везти в Махачкалу, поэтому зональный охват полевого госпиталя очень кстати, он позволяет охватить качественной медициной не только наш, но и соседние районы», - отметил Гамзатов.

В настоящее время в госпитале Минобороны проходят лечение 66 инфицированных коронавирусом. Все вновь поступившие и продолжающие лечение находятся под постоянным медицинским контролем.

Для оказания помощи населению республики у военных медиков есть все необходимое, включая самое современное оборудование – аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, аппараты УЗИ, лаборатория и запас лекарственных препаратов. 
 

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