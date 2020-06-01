Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане

На площадках строительства многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте Республики Дагестан завершена заливка фундаментных плит. В ходе бетонных работ на всех трех объектах было использованы более 8 тысяч кубических метров цементного раствора.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок будущих строений, а также монтажу металлоконструкций. Всего предстоит смонтировать около одной тысячи тонн металлоконструкций.

Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих. На сегодняшний день задействовано уже свыше одной тысячи человек и более 100 единиц специальной техники.

Медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Ранее рассматривалась возможность строительства на территории Дагестана госпиталя на 200 коек, однако, учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку в республике было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.