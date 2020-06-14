Участник Парада 1945 года оценил готовность Кантемировской дивизии к торжественному маршу на Красной площади

В Московской области военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии пригласили на тренировку предстоящего военного парада на Красной площади 95-летнего участника Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Иванова, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

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Парадный расчет Кантемировской танковой дивизии продемонстрировал фронтовику торжественный марш в составе знаменной группы, сводного подразделения военнослужащих в современной и исторической военной форме, а также марш боевой техники: бронетранспортеров БТР-82А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», боевых машин «Рысь».

Командир Кантемировской дивизии полковник Владимир Завадский от имени всего личного состава офицеров, сержантов и солдат дивизии поздравил ветерана с 75-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов в 16 лет ушел на фронт, принимал участие в битве за Москву и закончил боевые действия на границе Советского Союза. После войны Алексей Григорьевич закончил военное училище и продолжил военную службу в танковом полку Кантемировской дивизии ЗВО.