10 удивительных фактов о Главном храме ВС РФ

Четырнадцатого июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего Собора воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России. Телеканал «Звезда» рассказывает 10 фактов об этом уникальном сооружении.

1. Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации - первый в истории России Главный Православный Собор Вооруженных Сил РФ.

Он станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.

2. Строительство завершено в рекордно короткие сроки – за полтора года к 75-летию Великой Победы советского народа и народов коалиции во Второй мировой войне.

Над его строительством и созданием всего убранства были трудились с начала производства более четырех тысяч человек.

3. Пропорции храма основаны на числах, которые ассоциируется с великой Победой во Второй мировой войне.

Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров. На барабане находится 8 окон. Диаметр купола – 22 метра 43 сантиметра. Восьмого мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Высота малых куполов – 14 метров 18 сантиметров – 1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов. Высота звонницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Площадь мозаики в интерьере 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандорлы - 11694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза.

4. Впервые в истории воплощена уникальная архитектура храма из металла и стекла.

Основные плоскости фасада храма выполнены из натурального камня и имеют большое количество резных каменных элементов. Скульптурные группы фасадов храма отлиты из бронзы, следуя генеральной концепции собора — созданию образа храма-воина. Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта. В основание храма вбито 435 свай, длина каждой из которых — 15 метров. Над Рейхстагом 30 апреля 1945 года было водружено знамя 150-й стрелковой дивизии, которое стало знаменем Победы.

5. Для чугунных плит крылец использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта.

В основание храма вбито 435 свай, длина каждой из которых — 15 метров. Над Рейхстагом 30 апреля 1945 года было водружено знамя 150-й стрелковой дивизии, которое стало знаменем Победы.

6. Самый большой колокол храма весит 10 тонн.

Работа над изготовлением колоколов велась на протяжении полугода. Вес ансамбля более 20 тонн, в него вошли 18 колоколов, самый большой из которых весит 10 тонн. 17 из 18 колоколов посвящены видам и родам войск.

7. Монументальная мозаика Богоматери с Младенцем перекликается с известным плакатом времен войны — «Родина-мать зовет!».

Над благоукрашением нижнего и верхнего храма трудился огромный коллектив мозаичистов. Тысячи квадратных метров мозаик были собраны в рекордные сроки, за несколько месяцев. В киотах храма представлены и древние святыни — иконы XVIII–XIX веков разных художественных центров, объединяя и акцентируя духовное наследие нескольких веков.

8. Главная икона храма написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы.

Главной иконой храма является «Спас Нерукотворный», при создании которой использовались старинные технологии: паволока, левкас, яичная темпера, сусальное золото, полудрагоценные и драгоценные камни. С тыльной стороны доски скреплены между собой цевьем автоматической винтовки Токарева образца 1940 года. Икона является произведением искусства, над которым работали ювелиры, металлурги и художники.

9. Подъем 80-тонного центрального купола храма был уникальной операцией.

Для его монтажа задействовали сверхмощный кран в 750 тонн; чтобы он держался более устойчиво, его вес увеличили контргрузами до 1250 тонн. Настоятель Главного храма Вооруженных сил РФ владыка Стефан освятил главный купол собора на высоте 65 метров.

10. На строительство храма собирали средства всем миром.

Среди жертвователей - 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и еще 15 490 взносов поступило через СМС-сообщения. Среди них - первые лица государства, члены правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, руководство Министерства обороны РФ, ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители, другие российские и иностранные граждане, трудовые и воинские коллективы.