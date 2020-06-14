Сусальное золото и нитрид титана: как создавались купола Главного храма ВС РФ

Купола и кресты - самая заметная часть внешнего облика Главного храма Вооруженных Сил России. Купола храма напоминают шлем древнерусского воина - за основу архитекторами был взят шлем Александра Невского.

Диаметр купола - 22 метра 43 сантиметра; а диаметр барабана, на котором он установлен - 19 метров 45 сантиметров. Вместе эти цифры составляют не только год окончания Великой Отечественной войны, но и точное время - 22 часа 43 минуты, когда 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Изготовитель главного купола Кирилл Невзоров заявил, что проект как таковой является уникальным. По его словам, было использовано 19 тонн литья, при создании орнамента использовался алюминиевый сплав, а также – сусальное золото и нитрид титана.

«Здесь собраны все технологии - кровля, литье, выкладка, покрытие. Центральный пояс покрыт золото-паладьевым сплавом. В общей сложности, ушло шесть килограмм сусального золота и два килограмма соли золота, которой покрывался крест из нержавеющего металла путем гальванического нанесения», - рассказал Невзоров.

Он признался, что до этого не сталкивался с подобными объемами работы, поэтому отнесся к ней со всей ответственностью и трепетом.

Ранее создатель витражей Главного храма ВС РФ рассказал об их уникальных особенностях. Как заявил Григорий Давыдов, полностью выполнены из стекла не только внушительных размеров окна, но и практически полностью потолок.