Вьетнамцы и Мао Цзэдун: замминистра обороны РФ рассказал об уникальности внесенных в «Дорогу памяти» фотографий

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал, насколько уникальным для россиян получился проект «Дорога памяти». По его словам, некоторые фотографии и данные, внесенные во всероссийскую базу данных, оказались поистине удивительными.

«У нас даже оказались девять вьетнамцев, которые воевали при обороне Москвы, - довольно уникальные вещи. У нас даже есть фотография родственников Мао Цзэдуна. Там есть очень уникальные вещи, эта база данных действительно является достоянием народа», - рассказал Иванов в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Ранее замминистра подчеркнул важность памяти о подвиге советских солдат, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. Для этого в музейном комплексе Главного храма ВС РФ были увековечены имена и фамилии 33 миллионов воинов - такого масштаба, по словам Иванова, нет нигде в мире.