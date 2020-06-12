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«Восьмое чудо света»: замминистра обороны РФ описал масштабы вложенных в Главный храм ВС РФ трудов

Егор Левин
09:35 12.06.2020
Замминистра обороны описал эмоции, которые испытывали и старались передать все причастные к появлению Главного храма и те, кто одними из первых посетил его после завершения строительства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал о том, как удалось достичь немыслимой скорости при возведении Главного храма Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что такая масштабная постройка появилась так быстро благодаря слаженной работе всех людей, ответственных каждый за свое направление.

«Конечно, у храма Победы должна быть символическая дата - это было 9 мая 2020 года, в честь 75-летия Великой Победы. В тот момент, когда происходила закладка камня, уже был готов предварительный эскиз, но при этом Сергей Кужугетович (Шойгу, министр обороны РФ. - Прим. ред.) принял решение сформировать два совета: один технический, другой - художественный», - рассказал Иванов.

Замминистра также отметил, что в работе советов принимали участие известные скульпторы, дизайнеры и архитекторы, каждый из которых вкладывал душу в свою работу, стараясь защитить те или иные решения в устройстве храма.

«Поначалу они немного скептически относились, потому что внешний вид храма нестандартен. Очень трудно совместить брутальность, армию и вооруженные силы, которые должны символизировать силу и победу, и святые каноны. То, что мы видим, мне кажется, нам удалось на сто процентов. Иностранные делегации, послы, которые посещали храм, они говорят, что это - восьмое чудо света», - сказал Иванов.

Ранее заместитель министра обороны РФ рассказал о технологичности всего мемориального комплекса, построенного в Алабино. Иванов заявил, что в строительстве и в процессе оформления использовались самые передовые технологии, включая голограммы.

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