В цветах триколора: военная полиция поздравила жителей Воронежа с Днем России
Военные полицейские рассказали жителям и гостям города об истории праздника и его символа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Расчеты военной полиции воронежского гарнизона Западного военного округа поздравили жителей и гостей города с Днем России.
Военнослужащие подарили горожанам символы праздника – флаги Российской Федерации. Военные полицейские провели акцию на Адмиралтейской площади – колыбели Российского военно-морского флота, где пришвартован первый линейный корабль «Гото Предестинация» с триколором, заложенный в Воронеже.
Военные полицейские воронежского гарнизона рассказали жителям и гостям города об истории российского триколора, истории праздника и родного края, а также узнали, насколько широки знания населения о празднике и его символе.
Всего в акции на День России приняли участие более десяти расчетов военной полиции.