В цветах триколора: военная полиция поздравила жителей Воронежа с Днем России

Расчеты военной полиции воронежского гарнизона Западного военного округа поздравили жителей и гостей города с Днем России.

Военнослужащие подарили горожанам символы праздника – флаги Российской Федерации. Военные полицейские провели акцию на Адмиралтейской площади – колыбели Российского военно-морского флота, где пришвартован первый линейный корабль «Гото Предестинация» с триколором, заложенный в Воронеже.

Военные полицейские воронежского гарнизона рассказали жителям и гостям города об истории российского триколора, истории праздника и родного края, а также узнали, насколько широки знания населения о празднике и его символе.

Всего в акции на День России приняли участие более десяти расчетов военной полиции.