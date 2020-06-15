Военнослужащие ЮВО провели первую репетицию Парада Победы во Владикавказе

Парадные расчеты соединений и воинских частей 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели первую тренировку парадных расчетов в составе Владикавказского гарнизона.

В Параде Победы во Владикавказе будут участвовать 1147 человек, из них 991 - от Министерства обороны РФ, и 156 человек от других ведомств.

В парадном строю будут представлены 53 единицы вооружения и военной техники. Среди них: грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», гаубицы «МСТА-С», Урал-4320 с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», командно-штабные машины Р-149 АКШ, автомобили УАЗ «Патриот», РСЗО «Ураган».

Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, при подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.