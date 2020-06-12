Экипаж вертолета Ми-26 доставил медицинский груз из Петербурга в Калининград
Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) совершил доставку специального медицинского оборудования в Калининград.
«В ходе проведения специального учения, направленного на совершенствование летного мастерства, экипаж вертолета преодолел расстояние более 1 тысячи км», - уточняется в сообщении.
Доставленные медикаменты и медицинское оборудование будут направлены в недавно построенный многофункциональный медицинский центр ЗВО.
Отмечается, что перелет был осуществлен с использованием дополнительных топливных баков, которые размещены внутри фюзеляжа.
Маршрут следования проходил над нейтральными водами Балтийского моря.