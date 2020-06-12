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Леди на борту: первый женский экипаж патрульного катера «Раптор» приступил к учениям в Черном море

Виктория Косогляденко
18:52 12.06.2020
Устранить пробоину или потушить пожар - девушки отрабатывают все нештатные ситуации, которые могут возникнуть у них во время будущей службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Женщина за штурвалом - и никаких предрассудков. Когда на борту исключительно леди, корабельные будни становятся ярче. Для этого в дежурной косметичке обязательно - помада, румяна и флакон духов. Матросы женского пола приступают к выполнению задач по боевой подготовке во всеоружии.

Первый экспериментальный женский экипаж, набранный для управления в будущем скоростным патрульным катером «Раптор», продолжает отрабатывать все нештатные ситуации, которые могут возникнуть у них во время из будущей службы.

Первая проблема - пробоина в носовой части корпуса. Это гораздо серьезнее, чем кран на кухне починить. Но девушки справляются этим заданием достойно. Еще один тренажер-симулятор - на котором можно научиться управлять даже большим кораблем. Он пригоден и для отработки навыков вождения катера. Штурвал в красивых руках, и корабль уверенно обходит морские препятствия.

Следующий отсек - полигон борьбы за живучесть. В нем вспыхнул пожар, температура зашкаливают, помещение раскалено до предела. Тушить пожар, когда повсюду открытые очаги пламени и  все горит по-настоящему, по правилам нужно начинать с электрощитка, в котором находится проводка.

Женский экипаж на «Рапторе» - самый смелый и красивый  эксперимент за всю историю флота. Такой экипаж, попадись он в море, сначала обескуражит нарушителей. А после - и обезоружит. Причем, реальными приемами морского боя. Это и есть следующий важный экзамен, который предстоит сдать девушкам.

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