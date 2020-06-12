Родственников красноармейца нашли благодаря акции «Бессмертный полк онлайн»

Внукам и правнукам красноармейца Григория Ширнина из Барнаула рассказали о судьбе пропавшего без вести бойца и торжественно передали его медальон с запиской. В церемонии приняли участие представители органов исполнительной власти, поискового движения Алтайского края и движения «Юнармия».

Бланк медальона на останках обнаружили поисковики под Санкт-Петербургом, где в 1941 году шли ожесточенные бои.

Накануне 9 Мая внучка красноармейца разместила его данные на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», благодаря чему с ней смогли связаться другие родственники погибшего красноармейца.

Григорий Алексеевич Ширнин 1902 года рождения, уроженец города Бийска Алтайского края, был призван в ряды Красной армии Зональным районным военным комиссариатом. Принимал участие в боевых действиях советских войск на подступах к Ленинграду.