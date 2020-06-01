Юнармейцы отправили сирийским детям 600 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями

Участники движения «Юнармия» собрали для своих сверстников из Сирии 600 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Школьные наборы станут подарком к Международному дню защиты детей.

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Передача наборов проводится в рамках акции «Дети России - детям Сирии». В каждом рюкзаке - альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки, тетради. Сформированные подарки отправились по адресу с аэродрома Чкаловскийспецбортом Минобороны РФ.

«Эту акцию мы проводим несколько раз в году. Не только в День защиты детей, но и перед 1 сентября и накануне Нового года. Как правило, подарки сопровождают послания, в которых юнармейцы рассказывают о себе, своих увлечениях, традициях и культуре. Поэтому эта акция способствует еще и укреплению дружбы, несмотря на расстояние между Россией и Сирийской Арабской Республикой», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнармейцы и сирийские школьники также поддерживают общение при помощи «телемостов дружбы». Последняя видеоконференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.