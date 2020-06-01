Построения, подъем флагов и концерт: на Северном флоте празднуют 287-ю годовщину образования

Северный флот отмечает сегодня 287-летие со дня образования. В честь годовщины уже с утра на кораблях проходят торжественные построения и церемонии подъема Военно-морского флага.

На флагштоке мыса Алыш в Североморске был поднят большой Андреевский флаг, а на легендарной подводной лодке-музее «К-21» - Краснознаменный военно-морской флаг и гюйс ВМФ Советского Союза.

В полдень командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и члены Военного совета почтили память воинов-североморцев, защищавших Кольское Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к мемориалу на Приморской площади в Североморске.

Также в Североморске состоялся концерт. Для моряков выступил с программой ансамбль песни и пляски.

Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

Ранее сообщалось, что доля нового вооружения на Северном флоте России превысила 60% и продолжает расти. В этом году он пополнится шестью надводными кораблями, подлодками и катерами. В ближайшее время поступят атомный подводный стратегический крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.