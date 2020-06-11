Военные и гражданские медики вылечили от COVID-19 более 500 человек в поселке Еруда

В соответствии с поручением президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина сводный отряд Минобороны с 18 мая оказывает помощь в предотвращении вспышки COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В развернутом в поселке Еруда военном полевом госпитале специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вылечили более 500 инфицированных.

Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находился 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период выписаны более 536 человек.

Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных медиков.

В настоящее время 89 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 600 пребывают на обсервации.

Для оказания необходимой помощи в распоряжении полевого госпиталя имеется передовое медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ-аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Всего от ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц спецтехники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек, сообщили в Минобороны.