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Военные и гражданские медики вылечили от COVID-19 более 500 человек в поселке Еруда

Кирилл Васин
08:00 11.06.2020
Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находился 1 231 сотрудник предприятия.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В соответствии с поручением президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина сводный отряд Минобороны с 18 мая оказывает помощь в предотвращении вспышки COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В развернутом в поселке Еруда военном полевом госпитале специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вылечили более 500 инфицированных.

Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находился 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период выписаны более 536 человек.

Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных медиков.

В настоящее время 89 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 600 пребывают на обсервации.

Для оказания необходимой помощи в распоряжении полевого госпиталя имеется передовое медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ-аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Всего от ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц спецтехники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек, сообщили в Минобороны.

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