Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на комплексы С-400 и «Бук-М3»

Военнослужащие зенитного ракетного полка, дислоцированного в Поволжье, с 1 июня приступили к переобучению на ЗРС С-400 «Триумф», а алтайские зенитчики - на ЗРК «Бук-М3». Об этом в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«С 1 июня приступили к переподготовке личного состава зенитного ракетного полка на зенитную ракетную систему С-400 в специализированном профильном учебном центре. Завершением учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре на полигоне Капустин Яр Астраханской области», - сказал он.

Лапин заявил, что с понедельника начата переподготовка личного состава зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Бийске, на зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

«Переучивание проходит в учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского в Смоленске», - добавил командующий войсками ЦВО.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитный ракетный комплекс. Его отличительными особенностями в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, а также улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

ЗРК «Бук-М2» поступил на вооружение ПВО Сухопутных войск России в 2008 году, а «Бук-М3» - в 2016 году. Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. Несмотря на небольшое отличие в обозначении, последняя представляет совершенно иное изделие, с сокращением массы на полторы сотни килограммов, общей длины более чем на 30 сантиметров, диаметра корпуса с 400 до 360 мм. За счет легкости и компактности количество ракет, размещенных на СОУ, увеличилось с четырех до шести, на ПЗУ - с восьми до двенадцати.