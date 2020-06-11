Минобороны: около 12 тысяч человек из нового призыва допущены к службе в ВС РФ
По результатам тестирования 19 человек в войска не допустили.
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Из военных комиссариатов в Вооруженные Силы Российской Федерации направлено около 12 тысяч человек, сообщает Минобороны РФ.
«По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено 19 человек», - говорится в сообщении.
Отправка призывников со сборных пунктов организована только на автотранспорте Минобороны РФ, прошедшем специальную обработку. В удаленные гарнизоны отправка осуществляется самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.
Личный состав регулярно тестируется на коронавирус. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего с начала марта в ВС РФ COVID-19 были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4 300 из них уже выписаны.