Перевыполнили план: военные провели дезинфекцию города Шимановск в Приамурье

Войска химзащиты за пять дней продезинфицировали около 250 детских садов, школ и других общественных мест приамурского города Шимановск, где была зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие перевыполнили первоначальный план и по просьбе местных властей и горожан продолжат работы, добавили в пресс-службе. Для этих целей у военных специалистов есть современные машины и дезсредства, которые ранее себя успешно зарекомендовали при ликвидации инфекции в других регионах России.

Обрабатываются больницы, школы и детские сады, подъезды жилых домов, дороги и парковые зоны. Всего покрыть дезсредствами удалось более 150 тысяч квадратных метров.