На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят развитие системы стандартизации оборонной продукции

Продолжительность Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в этом году будет впервые увеличена с шести до семи дней. И также впервые, в отличие от прежних лет, на один день расширят программу научно-деловых мероприятий: конференций, брифингов и круглых столов.

На одной из таких научно-практических конференций планируется обсудить актуальные вопросы и перспективы развития системы стандартизации оборонной продукции. Ожидается, что на этом мероприятии будут выработаны предложения по развитию эффективного взаимодействия Минобороны России и предприятий оборонной промышленности, совершенствованию нормативно-правовой базы, корректировке инструментов взаимодействия, развитию методического и ресурсного обеспечения.

В научно-практической конференции должны принять участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, предприятий промышленности, органов военного управления и научно-исследовательских организаций.

Как отметили организаторы конференции, стандартизация оборонной продукции является эффективным инструментом нормативно-технического обеспечения создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники: от эффективности деятельности по стандартизации и налаживанию взаимодействия всех ее участников зависит степень реализации заданий государственного оборонного заказа по оснащению воинских формирований современной и качественной военной техникой.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».