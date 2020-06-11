Начальник Генштаба ВС РФ провел разговор со своим белорусским коллегой
Генерал армии РФ Валерий Герасимов обсудил в том числе вопросы региональной безопасности с генерал-майором Белоруссии Александром Вольфовичем.
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Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов, являющийся начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, поговорил по телефону со своим белорусским коллегой.
С первым заместителем министра обороны Республики Беларусь, генерал-майором Александром Вольфовичем, который также является начальником Генерального штаба Вооруженных Сил в своей стране, военачальник обсудил актуальные вопросы военно-технического и военного сотрудничества.
В ходе телефонного разговора, состоявшего 11 июня, также были затронуты вопросы региональной безопасности.