Начальник Генштаба ВС РФ провел разговор со своим белорусским коллегой

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов, являющийся начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, поговорил по телефону со своим белорусским коллегой.

С первым заместителем министра обороны Республики Беларусь, генерал-майором Александром Вольфовичем, который также является начальником Генерального штаба Вооруженных Сил в своей стране, военачальник обсудил актуальные вопросы военно-технического и военного сотрудничества.

В ходе телефонного разговора, состоявшего 11 июня, также были затронуты вопросы региональной безопасности.