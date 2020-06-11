«Самый крупный музей в мире»: замминистра Иванов рассказал об устройстве комплекса «Дорога памяти»

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» о том, почему мемориальный комплекс «Дорога памяти» оказался таким масштабным. По его словам, главный замысел был в том, чтобы посетители могли ощутить максимально близкие к тому, что испытывали солдаты, эмоции.

«Дорога по протяженности составляет почти полтора километра, это действительно самый крупный музей в мире. Он разбит на залы и на галереи: галереи - проходные, длиной почти 35 метров каждая, в которых с правой стороны по ходу движения увековечены фотографии всех участников Великой Отечественной войны, независимо от вероисповедания и конфессии, религиозной принадлежности либо национальности», - рассказал Иванов.

Ранее замминистра также упомянул уникальные экспонаты, выставленные в музейных залах. Он рассказал о пиджаке и фуражке Гитлера и о масштабных мультимедийных объектах, включающих голограммы военного медицинского госпиталя.