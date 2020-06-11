Балтфлот поднял в небо боевые самолеты в ответ на учения НАТО Baltops

Российская авиация провела учение по уничтожению условных морских целей в Балтийском море на фоне крупных маневров НАТО Baltops, сообщила пресс-служба Балтфлота в четверг, 11 июня.

Во время маневров многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 отработали нанесение ударов по надводным целям. В тренировках было задействовано более десяти самолетов.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника, добавили в пресс-службе.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.