Шойгу заявил Путину, что к Параду Победы все готово

Военнослужащие и техника готовы к военному параду в честь 75-летия Великой Победы, который пройдет 24 июня в Москве. Об этом завил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

«К параду все, безусловно, готово», - сказал министр на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава российского военного ведомства добавил, что уже проведены три репетиции.

Путин констатировал, что ситуация с COVID-19 внесла существенные коррективы в подготовку к параду, включая взаимодействие с партнерами из-за рубежа.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия 9 Мая, включая Парад Победы на Красной площади, были отменены. Состоялись только воздушная часть смотра и салюты. В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы, и поручил начать подготовку к этому событию.

До мероприятия допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Перед приездом в российскую столицу они сдали тест на коронавирус.