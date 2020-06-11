Более 1 000 человек и сотня единиц техники: на Северном флоте прошли учения военной полиции

На Северном флоте завершилось трехдневное специальное учение военной полиции с привлечением подразделений, дислоцирующихся в Мурманской и Архангельской областях, в том числе на островах арктического архипелага Новая Земля.

Было задействовано более 1 000 военнослужащих военной полиции, военных комендатур и военной автоинспекции, а также свыше сотни единиц военной техники.

Особое внимание было уделено взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Совместно был отработан ряд практических действий, в том числе задержание условных преступников, бежавших из мест отбывания наказания, по оцепление территории, где проводится спецоперация, а также действия на местах преступлений.

Отдельно были отработаны практические учебные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения при передвижении воинских колонн, а также совместные действия ВАИ с оперативными службами МЧС, ГИБДД, МВД России на месте дорожно-транспортного происшествия. Проверена готовность военных автомобильных инспекций к применению сил и средств в различных условиях.

На различных этапах учения широко применялись беспилотные летательные аппараты для проведения тактической разведки местности, поиска лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и для мониторинга обстановки.

Все поставленные на специальные учения задачи военные полицейские Северного флота успешно выполнили. Руководство регионального управления военной полиции по Северному флоту оценило действия подчиненных как уверенные и профессиональные. Общая предварительная оценка за учения - «хорошо».